Leonberger Blickwinkel Zwischen Hoffen und Bangen

Leonberg - Es ist zum Haare raufen: Da ist der Handel gerade so halbwegs angelaufen, und schon wird er wieder heruntergefahren. Nachdem in der vergangenen Woche das Leben ein Stück weit in die Stadt zurückgekehrt war, ist die neue Verfügung der Kreisverwaltung ein herber Rückschlag. Anders kann man es nicht nennen, weil die meisten Geschäfte mit viel Aufwand, aus der Kurzarbeit geholtem Personal und vor allem aber mit noch mehr Hoffnung in eine vermeintlich bessere Ära gestartet sind. Und jetzt das!