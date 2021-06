Das vom Landrat forcierte Campus-Konzept kann ebenfalls zur Standortsicherung beitragen. Kontraproduktiv wäre hingegen der Aufbau von Parallelstrukturen, die am Ende in Konkurrenz zur Klinik treten. Michael Sarkar, der als Ärztlicher Direktor eng in das Campus-Projekt eingebunden ist, will die Entwicklung genau im Auge behalten.