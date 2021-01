Leonberg - Fangen wir mit dem Positiven an: Ein großer Teil von Leonberg – die Innenstadt, Eltingen, Ramtel und Warmbronn – werden in absehbarer Zeit an das Glasfasernetz angeschlossen. Das ist keine Neuigkeit, sondern steht schon seit Anfang Dezember fest. Die Vorvermarktung für Ramtel und Warmbronn wurde sogar bereits im vergangenen Mai erfolgreich abgeschlossen.