Leonberger Blickwinkel Nur gute Worte reichen nicht

Leonberg - Das Corona-Verwirrspiel um Impfen und Testen setzt sich beim Thema Handel nahtlos fort. Zwar hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann am Freitag erklärt, dass in Kreisen mit dauerhaft niedrigem Inzidenzwert eine Öffnung ab Montag möglich ist. Doch die amtliche Bestätigung in Form einer neuen Coronaverordnung des Landes ist erst für Sonntag angekündigt.