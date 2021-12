Leonberger Blickwinkel Mit Zuversicht gegen das Virus des Bösen

Die Friseurin berichtet von überreizten Kundinnen, die keinen Impfnachweis vorlegen wollen. Die Beschäftigten in den Rathäusern werden für Bestimmungen beschimpft, die sie nicht zu verantworten haben. In Restaurants wird das Personal angemotzt, wenn das Scannen des QR-Codes nicht sofort klappt. All das passiert täglich und hundertfach.