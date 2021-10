Leonberger Blickwinkel Mehr als nur ein Not-Weihnachtsmarkt

Leonberg - Man mag in diesen sonnigen Frühherbsttagen nur schwerlich an Winter und Weihnachten denken. Zu schön ist doch das fast sommerliche Flair, das wir in den Monaten Juli und August so sehr vermisst haben. Aber es gibt Menschen, die sich dringend mit den Adventswochen beschäftigen müssen: Ein Weihnachtsmarkt lässt sich nicht von heute auf morgen organisieren, erst recht nicht, wenn er unter Pandemiebedingungen stattfinden muss.