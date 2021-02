Leonberger Blickwinkel Gemeinsam für den Tag X

Über den Tellerrand hinaus

Deshalb ist es gut, dass sich in Leonberg die Stadt gemeinsam mit den heimischen Betrieben Gedanken über eine bessere Zukunft macht. Wichtig ist dabei der Blick über den eigenen Tellerrand. Es reicht nicht, nur den Handel zu beleben oder nur der Gastronomie zu helfen. Auch alle anderen tragen zu einer lebendigen und damit lebens- und liebenswerten Stadt bei: Sportstätten, Schwimmbäder und Saunen, Wellness-Anbieter und natürlich die vielen Vereine, deren Aktivitäten ebenso vollends am Boden liegen.

Keine Frage: Es ist alles andere als schlicht, eine Vision für das Neuanfahren einer ganzen Stadt zu entwickeln. Umso wichtiger ist es, dass jetzt alle an einem Strang ziehen. In den vergangenen Monaten ging es dem Citymanagement und der Wirtschaftsförderung vor allem darum, den einzelnen Firmen mit praktischer Lotsenhilfe im Zuschuss-Dschungel und mit mentalem Zuspruch beizustehen.

Lokale Politik gefragt

Nun ist eine neue Stufe erreicht. Es bedarf konkreter Pläne, was vom Tag X an passieren soll. Eine Mission, die auch die lokale Politik angeht. Die Situation der heimischen Unternehmen war im Leonberger Gemeinderat bisher auffallend wie unverständlich kein Thema. Erst unlängst bei den Haushaltsreden kam die Frage auf, was für die Betriebe so getan würde.

Es wurde im Rathaus im Hintergrund sehr viel getan. Nun aber ist es an der Zeit, dass in einer konzertierten Aktion alle Kräfte der Stadt gemeinsam dafür sorgen, dass die Lichter auch in Zukunft leuchten.