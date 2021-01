Leonberger Blickwinkel Fronten fast wie in Berlin

Leonberg - Das Krisenjahr 2020 ist in Leonberg auch jenseits von Corona nicht gut geendet. Der überraschende Rückzieher des gewählten Finanzbürgermeister Maic Schillack wirft nicht nur in seiner niedersächsischen Heimat Fragen auf: War die Bewerbung des anerkannten Finanzexperten ein Manöver, um in Neustadt am Rübenberge die eigenen Chancen zu verbessern? Oder ist er schlicht abgeschreckt von den nicht immer rational geführten Debatten im Leonberger Gemeinderat und der Befürchtung, dass er im Spannungsfeld zwischen dem machtbewussten Oberbürgermeister Martin Georg Cohn und den Fraktionen frühzeitig unter die Räder kommen könnte?