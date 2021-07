Leonberger Blickwinkel Es gibt keine absolute Wahrheit

Besser Geld fürs Alte Rathaus?

Deshalb ist es auch gut, dass ernsthaft die Zukunft der alten Schuhfabrik angegangen wird – ebenfalls ein wichtiger Teil im großen Mosaik. Es gibt gute Argumente für die von den Künstlern gewünschte Kulturfabrik. Aber die Frage nach den Prioritäten ist genauso berechtigt. Ist es nicht wichtiger, das wenige Geld in das mehr als 500 Jahre alte Rathaus am Marktplatz zu investieren? Könnten die Künstler nicht auch Ateliers in der Altstadt beziehen?

In all diesen Grauzonen gibt es keine absoluten Wahrheiten. Es geht ums Ausloten und Abwägen. Daher ist es klug, dass bei der Schuhfabrik das Thema Investor nicht ganz vom Tisch ist. Sonst wäre eine Finanzierung seriös kaum darzustellen. Aber wer weiß: Vielleicht gibt es ja ein Unternehmen mit einem großen Herz für die Kultur?