Leonberger Blickwinkel Eine Stadt für die Menschen

Und dies ist ja nur ein Aspekt: Neue Wohnungen, so dringend sie benötigt sind, bringen natürlich mehr Verkehr mit sich. Ein Blick in die Leonberger Kernstadt zeigt, dass hier eine bemerkenswerte Dynamik im Gange ist. Ob in Eltingen, im Ramtel oder rund um die Seestraße: Jeder frei werdende Zipfel wird zugebaut. Dort, wo früher ein Einfamilienhaus mit kleinem Garten war, stehen jetzt mehrgeschossige Gebäude mit Platz für sechs Familien. Das Layher-Areal ist fast komplett bewohnt, das Pandion-Quartier auf dem alten TSG-Gelände wächst, die Kreissparkasse ist aus ihrem alten Direktionsgebäude in der Grabenstraße ausgezogen. Hier werden bald die Arbeiten für ein neues Viertel beginnen. Auch das hart umkämpfte Postareal hat die entscheidende Hürde im Gemeinderat genommen. Hier sind 100 Wohnungen und mehrere Geschäfte geplant.

Der Marktplatz gehört den Menschen

So erfreulich diese Entwicklung insgesamt ist: Der Auto- und Lieferverkehr wird eher zunehmen. Und dies ist in absehbarer Zeit auch nicht zu ändern. So wird sich Leonberg nur Schritt für Schritt zu einer „Stadt für morgen“, die der OB postuliert, entwickeln müssen. Ein erster Schritt kann indes sehr schnell gemacht werden: ein Marktplatz, der ausschließlich Fußgängern gehört. Wer an den wenigen Sommertagen und -abenden erlebt hat, wie die Altstadt mit ihren Läden, Cafés und Restaurants regelrecht aufblüht, der weiß auch, wie nervig jene Autos sind, die oft in kürzester Distanz an Tischen und Stühlen vorbeifahren. Dass es zumeist jüngere Zeitgenossen sind, die ihre Karossen zur Schau fahren, macht es nur schlimmer. Ein autofreier Marktplatz wäre ein gutes Pilotprojekt, um zu erleben, wie es sich anfühlt, wenn die Stadt den Menschen gehört.