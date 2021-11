Leonberger Blickwinkel Eine dunkle Adventszeit droht

Leonberg - Da sind sie wieder, die Hiobsbotschaften, die wir allesamt aus dem vergangenen Winter kennen: Alarmierende Nachrichten aus dem Klinikverbund, eilends organisierte Impfkapazitäten, Kontrollen in Geschäften, noch schärfere Kontrollen in Lokalen und bei Veranstaltungen. Und auch alle Weihnachtsmärkte im Altkreis sind abgesagt. Von herannahender Feststimmung ist wenige Tage vor dem ersten Advent so gut wie nichts zu spüren.