Leonberger Blickwinkel Ein Sommer mit Perspektiven

Leonberg - Es hat allen Anschein, als könne der Sommer in Leonberg zumindest in Sachen Kulturangebot mit der Note „gut bis sehr gut“ versehen werden. Zwar sind schon einige Feste dem Virus zum Opfer gefallen und es dürften weitere folgen. Doch was dem heimischen Publikum kulturell offeriert wird, braucht den Vergleich mit Programmen in Großstädten wahrlich nicht zu scheuen.