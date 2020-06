Leonberger Blickwinkel Ein nötiger Blick in die Zukunft – ein Kommentar

Leonberg - Mitten in einer Phase, in der die meisten darüber diskutieren, wie die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der ein Vierteljahr andauernde Quarantäne des öffentlichen Lebens gemildert werden können, erinnern ein Kommunalpolitiker und ein Initiativensprecher an ein Thema, das vor Corona ganz oben auf der regionalen Problemliste gestanden hatte: den Verkehrsinfarkt.