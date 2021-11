Leonberger Blickwinkel Dranbleiben lohnt sich

Wer hätte damit gerechnet?

Dass in Sachen Hesse-Bahn nach so vielen Jahren eine Lösung erzielt wird, mit der so viele Menschen so gut leben können, hätte bis vor ein paar Jahren sicher kaum jemand gedacht. Zu verdanken ist das vor allem der Hartnäckigkeit der Beteiligten: der Calwer und des Verkehrsministeriums, die die Hesse-Bahn unbedingt wollten. Und der Betroffenen im Kreis Böblingen, die sich mit ihren Forderungen nicht einfach so abwimmeln ließen.