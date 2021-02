Leonberger Blickwinkel Die Wand ist eingedrückt

Schamlose Ökofolklore

Alles also wieder auf Kurs Richtung Normalität? Durchaus nicht. In der Gas­tronomie und Hotellerie wird die Lage zusehends prekärer. Und auch viele Einzelhändler, Dienstleister und Selbstständige haben mit ihrem Rücken die Wand schon eingedrückt. Die Hilfen fließen stotternd, etliche Kunden sind längst den Verlockungen des Internethandels erlegen, der schamlos mit Ökofolklore und Nachhaltigkeitsprosa wirbt, dessen Geschäftsmodell aber auf Transportfahrten im Lkw und fragwürdigen Arbeitsbedingungen in riesigen Verteilzentren basiert.