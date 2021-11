Leonberger Blickwinkel Die vom Mensch gemachte Misere

Leonberg - Die pessimistischen Befürchtungen, die in der vergangenen Woche an dieser Stelle formuliert wurden, scheinen sich zu bewahrheiten: Das öffentliche Leben ist im Würgegriff des Virus. Die Weihnachtsmärkte im Altkreis wurden schon Mitte November abgesagt, die professionell aufgezogenen Märkte in Ludwigsburg, Esslingen und Stuttgart vor einigen Tagen gestrichen. Das Pforzheimer Hüttendorf wurde gar im laufenden Betrieb gestoppt.