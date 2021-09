Leonberger Blickwinkel Die vielen Facetten der Transparenz

Cohn nimmt das für sich in Anspruch. Wenn er einen Gedanken kundtut, der noch nicht bis zum Letzten durchdacht ist, so ist dies für ihn Transparenz. Nicht alle können mit dieser Art von Offenheit umgehen. Cohns Vision einer Seilbahn etwa war durchaus keine oberbürgermeisterliche Schnapsidee, sondern eine ernsthafte Option, die von Politikern in vielen Städten erwogen wurde.