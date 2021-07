Leonberger Blickwinkel Die Einsicht in die Notwendigkeiten

Lesen Sie: Alle News zur Coronapandemie

Noch eines sollten jene bedenken, die gerade so lautstark die Entscheidungsträger im Rathaus kritisieren. Bei den Tests geht es natürlich um das Kindeswohl, es geht aber vor allem auch darum, ein Ausbreiten des Delta-Virus zu verhindern. Gerade beginnt sich das Leben zu normalisieren. Firmen kehren schrittweise zum Normalbetrieb zurück, Geschäfte und Lokale, von denen durch ein faktisches Berufsverbot etliche vor dem Aus gestanden haben, können wieder Kunden bedienen.

Dass für jeden sein persönliches Umfeld, sein Schicksal, am schwersten wiegt, ist zutiefst menschlich. Doch die Anzeichen von Solidarität und Nächstenliebe, die am Beginn der dunklen Corona-Monate zumindest in Ansätzen erkennbar waren, sind mehr denn je erforderlich, um die Pandemie endgültig zu besiegen.

Gegenseite Rücksichtnahme

Wir alle müssen gegenseitig aufeinander Rücksicht nehmen, damit das große Ganze vorankommt. Das betrifft die sensible Lage in den Betreuungs- und Bildungseinrichtungen, das betrifft aber auch den simplen Alltag. Der Supermarktbesuch ohne Maske ist und bleibt gefährlich. Wilde Partys mit jeder Menge Menschen, die es nicht nur in Stuttgart gibt, sind ein potenzieller Ort für Infektionen.

Und was die konkreten Tests in Kitas betrifft: Es gibt mittlerweile andere, weitaus sanftere Methoden als der Stift in der Nase. Es hilft allen, auch und gerade dem über die Schmerzgrenze hinaus belasteten Betreuungspersonal, würden die nächsten Wochen von der Einsicht in die Notwendigkeiten geprägt. Auf dass der Spuk tatsächlich irgendwann ein Ende findet.