Das Konsumverhalten entscheidet

Doch der Schlüssel zum Überleben der heimischen Gesellschaftskultur, zu der Handel und Gastronomie zweifellos gehören, liegt in unser aller Hände. Unser Konsumverhalten ist ganz wesentlich für die Überlebens- und Zukunftschancen des Modegeschäftes um die Ecke, des Blumenladens in der Nachbarschaft oder des Stammrestaurants verantwortlich. Wenn wir ihnen jetzt nicht die Treue halten, werden sie in den Nach-Corona-Zeiten einfach nicht mehr da sein.