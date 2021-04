Leonberger Blickwinkel Der notwendige Blick hinter verschlossene Türen

Leonberg - Was darf die Presse? Diese nicht unerhebliche Frage haben sich einige Leonberger Kommunalpolitiker in dieser Woche selbst beantwortet: Am besten wird nur das veröffentlicht, was den jeweiligen politischen Zielen entspricht. Schon gar nicht publik werden dürfen Themen, die hinter verschlossenen Türen besprochen werden. Denn die soll ja niemand draußen wissen. So oder so ähnlich könnte es ablaufen, würde man jenen Verschwörungstheoretikern oder Internet-Pöblern glauben, die in zusehends aggressiverer Diktion die Mär einer gleichgeschalteten Presse verbreiten.