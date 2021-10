Leonberger Blickwinkel Der Klinikverbund ist in Gefahr

Die Kreise sprechen keine gemeinsame Sprache

So wundert es nicht, dass der Streit um die Frage, ob der Klinikverbund nun ein oder zwei Geschäftsführer braucht, derart eskalieren konnte, dass Martin Loydl entnervt das Handtuch geworfen hat. Dass er sich einer neuen beruflichen Herausforderung stellen will, wie es offiziell heißt, passt aber nicht mit der Ankündigung zusammen, dass „eine geordnete und fundierte Übergabe der Geschäfte in enger Absprache“ mit Loydl erfolgen soll. Bis eine Führungskraft dieser Flughöhe gefunden ist, dauert es mindestens ein Jahr. Hat Martin Loydl so viel Zeit?