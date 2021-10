Leonberger Blickwinkel Der im Wortsinn öffentliche Dienst

Lesen Sie aus unserem Angebot: Darf die Bürgermeisterin nichts sagen?

Dabei geht es nicht nur um Sacherwägungen: Natürlich hat es eine politische Dimension, wenn eine große Fraktion – wie jetzt die CDU – eine interne Ursachenforschung durch ein externes Unternehmen fordert. Auch wenn der Stadtverbandsvorsitzende Oliver Zander versichert, es gehe weder um die Suche nach Schuldigen, noch um die Rolle des Oberbürgermeisters, so zielt seine Initiative doch darauf, die Führungskultur im Rathaus genauer unter die Lupe zu nehmen.

Nicht umsonst hat die Fraktionschefin Elke Staubach im gleichen Atemzug die offenkundige Unsichtbarkeit der Ersten Bürgermeisterin Josefa Schmid erwähnt: Ist die Chefin der Finanzen so ruhig, weil sie noch nichts zu sagen hat? Oder will der Oberbürgermeister seinen Anspruch, in allen Bereichen der Herr im Haus zu sein, auch im Umgang mit seinen Dezernenten umsetzen?

Bringt eine neutrale Untersuchung die Lösung?

Keine Frage: Martin Georg Cohn ist Chef der Verwaltung, seine zwei Bürgermeister sind in der Hierarchie unter ihm angesiedelt. Dennoch wäre es klug, er würde seine beiden Kollegen stärker einbinden. Entsteht doch in der jetzigen Situation der Eindruck, dass der OB alles an sich reißt, mithin aber auch den Großteil möglicher Kritik auf sich zieht.

Eine gravierende Folge der aktuellen Lage: Um das Klima im Rathaus ist es offenbar nicht zum Besten bestellt, die Stimmung im Gemeinderat latent gereizt. Eine neutrale Untersuchung könnte tatsächlich Ansatzpunkte liefern, diesen auf Dauer für alle Beteiligten unguten Zustand zu beenden.