Verkehrsrechner ist in Betrieb

Voraussetzung hierfür ist wiederum, das hohe Verkehrsaufkommen zu reduzieren. Und hier ist man mit dem Pilotprojekt der regionalen Mobilitätsplattform (RMP) einen Schritt weiter. Ein Planungsbüro arbeitet daran, wie mithilfe von Pförtnerampeln der Verkehr so geregelt werden kann, dass bei hohem Verkehrsaufkommen die Fahrzeuge vor den Eingängen der Stadt reguliert werden. Noch in diesem Jahr, so ist der Plan, wird die Technik installiert. Der Verkehrsrechner als Basisvoraussetzung ist in Betrieb. Dieser soll an die Ringzentrale der Region Stuttgart angeschlossen werden. Ob am Ende alle angedachten Maßnahmen wie Zahnräder ineinander greifen und so ein großes Ganzes ergeben, wird sich zeigen. Wichtig ist das Handeln.