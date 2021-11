Leonberger Blickwinkel Das fehlende Miteinander

Andererseits muss die Stadt in ihre Zukunft investieren: Autogerechte Zentren sind langfristig ein Auslaufmodell. Aufenthaltsqualität mit offenen Plätzen und Grün sind Eckpfeiler einer modernen Stadtplanung. 15 Millionen Euro will Leonberg in den kommenden vier Jahren in eine Umgestaltung der Hauptverkehrsachsen stecken, davon mehr als vier Millionen Euro schon im neuen Haushalt. Im Gegenzug wurde eine pauschale Kürzung von 15 Prozent verfügt.

Wie sieht die finanzielle Zukunft der Stadt aus?

Schmalhans Küchenmeister also für das graue Alltagsgeschäft und reich gedeckte Tafeln für die Zukunftsvorhaben? Diese Verteilung wird nicht aufgehen, denn ohne eine funktionierende Infrastruktur, zu der Schulen, Hallen oder Straßen gehören, nutzen alle hehren Pläne nichts. Wie schnell Städte regelrecht absterben können, ist nicht nur in einstigen Ruhr-Metropolen zu sehen.

Um diesen Konflikt zu lösen, muss die Stadt also Prioritäten setzen. Diese Erkenntnis ist nicht neu. Bei einer Haushaltsklausur im September 2020 hatten Rat und Verwaltung verabredet, künftig regelmäßig in Klausur zu gehen, um eine Strategie für Leonberg zu entwickeln. Geschehen ist seither nichts. Auch das haben die Fraktionen angemahnt.

Lesen Sie aus unserem Angebot: CDU will Analyse zur Situation im Rathaus

Was ist also zu tun? Der OB ruft seine beiden Dezernenten und weitere enge Mitarbeiter zusammen: Gemeinsam analysieren sie die aktuelle Kritik aus dem Gemeinderat und erarbeiten einen Fahrplan für das weitere Vorgehen, etwa eine zügige Klausur.

Ob dieses nahe liegende Szenario eintritt, scheint zweifelhaft. Denn das Miteinander an der Stadtspitze, das ist ein weiterer gravierender Kritikpunkt aus dem Rat, hat – vorsichtig gesagt – Verbesserungsbedarf.