Die Leonberger Bierdeckel-Edition bereitet jedem Getränkeglas einen attraktiven Boden. Dann heißt es nicht mehr: „Mein Haus, mein Auto, mein Boot“, sondern „mein Hund“, „mein Turm“, „mein Garten“, „mein Brunnen“, „meine Straße“ – in liebevoll illustrierter Verbundenheit mit den Leonberger Sehenswürdigkeiten. Aktuell beteiligen sich 21 Gastronomiebetriebe aus der Kernstadt und den Stadtteilen an der Aktion. Die fünf verschiedenen Bierdeckel-Motive sind also in der ganzen Stadt verteilt.