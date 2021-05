Leonberger Abgeordnete wird Staatssekretärin Neuer Posten für Sabine Kurtz

Sehr überrascht

Eine Entwicklung, mit der die Abgeordnete nicht wirklich gerechnet hatte: „Ich habe am Sonntag noch an meiner Bewerbungsrede für das Amt der Vizepräsidentin gefeilt“, verrät sie im Gespräch mit unserer Zeitung. „Erst am Montagmittag habe ich erfahren, dass es in eine andere Richtung gehen soll.“