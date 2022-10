Bei einem Auffahrunfall am Freitag auf der A 8 sind zwei junge Männer schwer verletzt worden. Ein 56-Jähriger wurde leicht verletzt. Wie die Polizei berichtet, war der 56-jährige Renaultfahrer gegen 17.15 Uhr zwischen Autobahndreieck und der Anschlussstelle Leonberg-West in Richtung Karlsruhe auf der linken Spur unterwegs. Er musste verkehrsbedingt stark abbremsen. Der hinter ihm fahrende Motorradfahrer erkannte dies wohl zu spät und fuhr auf den Renault auf. Der 18-jährige Motorradfahrer und sein gleichaltriger Mitfahrer wurden schwer verletzt. Der Autofahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Alle Beteiligten wurden in Krankenhäuser gebracht. Das Motorrad musste abtransportiert werden. Der Sachschaden wird auf etwa 6000 Euro beziffert. Die A 8 war an der Unfallstelle für etwa eine Stunde gesperrt, der Verkehr wurde über den Seitenstreifen geleitet.