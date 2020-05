Leonberg Zulassungsstelle öffnet am Montag wieder

Gute Erfahrungen in Böblingen und Herrenberg

Dass die Servicestelle in Leonberg „nun früher als geplant“ wieder geöffnet wird, begründet Thomas Wagner mit den „guten Erfahrungen“ in Böblingen und Herrenberg: „Die Bürgerinnen und Bürger gehen verständnisvoll und besonnen mit der Situation um“, sagt der Dezernent.

„Wir hatten in der vergangenen Woche in Böblingen vergleichsweise sehr akzeptable Wartezeiten von rund 45 Minuten. Das wird von den Menschen toleriert“, erklärt Thomas Wagner weiter. „Es hat von den Besuchern viel Lob für die gute Organisation und die gut strukturierten Abläufe rund um die Zulassungsstelle gegeben.“

Wartezeiten verlängern sich wohl

Der Verkehrsdezernent erwartet, dass sich durch die Öffnung der Zulassungsstelle in Leonberg die Wartezeiten voraussichtlich an allen Standorten verlängern, da einzelne Schalter dann immer wieder für längere Zeit mit der Bearbeitung von Händlern ausgelastet sind. „Selbstverständlich gilt auch für die Zulassungsstelle in Leonberg, dass sich Besucher an die strengen, allgemeinen Hygienevorschriften halten müssen“, betont Wagner. „Dies betrifft insbesondere den Mindestabstand zu anderen sowie die Maskenpflicht.“

Das Landratsamt empfiehlt, den Online-Dienst iKfz3 zu nutzen. Die meisten Dienstleistungen lassen sich hier von zu Hause aus erledigen, ohne Wartezeiten. Unter www.lrabb.de/zulassung finden sich alle Informationen.