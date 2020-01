Leonberg Wolle verändert einen Menschen

Auch Kinder sind begeistert

Nicht nur Erwachsene haben Interesse an dem alten Handwerk. Kinder kurbeln und drehen mit großer Begeisterung. So manch ein Kind ist schwer wieder von dem Spinnrad loszueisen. Deshalb ist es schade, wenn das Handwerk mehr und mehr verloren zu gehen scheint. Fördert es nicht zuletzt auch die Feinmotorik.

Ein interessanter kreativer Prozess ist das Einsetzen von Farbelementen. „Heute geht alles nur übers Auge“, sagt Ina Flothmann. „Es ist wichtig, die anderen Sinne zu füttern und zu fördern.“ So ist die Wollspinn-Gruppe schon in der Grundschule Höfingen zu Gast gewesen.

„Spinnen ist Meditation“, ist sich Elke Rommel sicher. Und auch Ina Flothmann spürt: „Spinnen hat viele Aspekte. Einmal die Kreativität, etwas Erschaffen aber auch diese Monotonie, die einen in eine Meditation gehen lässt“. So ist es die Koordination von Hand- und Fußarbeit, die Gleichmäßigkeit der Bewegung die Menschen zur Ruhe kommen lässt.

Einmal im Jahr wird ein gemeinsamer Ausflug unternommen. „Wir wollen auch über den Tellerrand schauen“, sagt Ina Flothmann. Die Themen sind dabei immer andere. So hat die Gruppe schon die Weidegemeinschaft in Mönsheim besucht. In Stuttgart-Stammheim waren sie bei Lamas und Alpakas zu Gast. Wie man Schafe schert, gab es bei Elke Rommel zu sehen. „Ich habe gezeigt, wie Wolle sortiert wird“, erläutert sie. Denn am Schaf ist nicht alle Wolle überall gleich.

Große Resonanz

Drei Mal hat der Tag der offenen Tür schon stattgefunden. Und jedes Mal war das Interesse sehr groß, den Prozess von der Spinnerei bis hin zum fertigen Produkt zu erleben. Auch an diesem Wochenende können sich die Spinn-Frauen über mangelnde Resonanz nicht beklagen

Elke Rommel glaubt zu wissen, was die Menschen an dem alten Handwerk so fasziniert: „Das Werkzeug Wolle hat eine ganz eigene Ausstrahlung. Wolle ist anders. Sie verändert einen Menschen.“