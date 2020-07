Leonberg Wird aus der Schuhfabrik eine Kulturfabrik?

Das sagt die Politik

In der Kommunalpolitik wird das Anliegen der Kulturschaffenden unterschiedlich bewertet. Die Grünen unterstützen den Erhalt und Ausbau der Schuhfabrik. Die CDU hat ins Gespräch gebracht, die Ateliers der Künstler in die benachbarte Altstadt zu verlegen. Eine Variante, der auch die Freien Wähler zuneigen. Gleichwohl hatten sie sich dafür ausgesprochen, verschiedene Varianten überprüfen zu lassen – von der minimalen Sanierung, über den Umbau, womöglich ergänzt mit Wohnungen, bis hin zum Totalabriss. Ein Antrag, den Sanierungsbedarf zu ermitteln, ist zwischenzeitlich fünf Jahre alt. 2019 beauftragte die Stadt das Leonberger Architekturbüro Manz und Herdeg mit einer Machbarkeitsstudie für vier Sanierungsvarianten.

Das wäre möglich

Jetzt liegen Ergebnisse vor, die an diesem Donnerstag im Planungsausschuss zur Debatte stehen. Die kleinste Lösung ist eine Sanierung der Heizung, die offenbar dringend erforderlich ist. In Variante zwei werden zuzüglich Sicherheitsaspekte wie Brandschutz und Fluchtwege berücksichtigt. Die dritte Möglichkeit sieht darüber hinaus eine energetische Sanierung des Gesamtgebäudes vor. In der aufwendigsten Stufe könnte zudem das Dachgeschoss ausgebaut werden.

Die Radikallösung, Abriss und Neubau, ist damit noch nicht vom Tisch. Dafür will das städtische Gebäudemanagement in der nächsten Zeit die Kosten und den städtebaulichen Nutzen ermitteln.

Lesen Sie hier: Ateliers oder Wohnungen?

Bis klar ist, wie es endgültig weitergeht, schlägt die Stadt die Minimalvariante vor: Die Erneuerung der Wärmeerzeugungsanlage würde 104 000 Euro kosten. Die Stadt sieht folgende Vorteile: Das Gebäude erhielte eine zuverlässige Heizung. Der Austausch könne im laufenden Betrieb erfolgen. Im Optimalfall könnten Teile der neuen Wärmeerzeugung nach einer Gebäudesanierung und auch bei Abriss und Neubau weiter verwendet werden.

Von einer großflächigen Heizungssanierung für 263 000 Euro rät das Gebäudemanagement noch ab: Erst müsse klar sein, wie es mit der alten Schuhfabrik überhaupt weitergeht. Um das zu ermitteln, soll sich der Gemeinderat das Gebäude nach den Sommerferien anschauen. Im September oder Oktober will die Stadt eine Empfehlung abgeben, ob eine Sanierung Sinn macht oder doch ein Neubau die bessere Lösung ist.

Das könnte Debatten erzeugen

Ob die Ratsfraktionen diese Vorgehensweise so einfach durchwinken, scheint zweifelhaft. Dass es so lange gedauert hat, bis überhaupt konkrete Vorschläge vorliegen, hat in der Kommunalpolitik für Unmut gesorgt. Nicht alle wollen deshalb so ohne Weiteres mehr als 100 000 Euro freigeben, ohne zu wissen, wie es weitergeht. Eine konkrete Absage an die Künstlerwünsche hat es von politischer Seite bisher aber auch nicht gegeben.