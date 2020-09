Leonberg Wie regt ein Raum den Menschen an?

Alles steht an seinem Platz

Inzwischen steht das Kunstwerk fertig an seinem Platz – ebenso unübersehbar. Nicht nur die Installation an sich ist inspiriert durch ein Bild des amerikanischen Künstlers Edward Hopper, auch der Titel „I’m after me“ geht auf ihn zurück und kann auf deutsch etwa mit „Ich suche mich selbst“ oder „Ich bin’s, der mir nachstellt“ übersetzt werden. Bernd Oppl sagt, dass es ihm bei seiner Arbeit auch darum ginge, wer hinter wem her ist. Betrachten, betrachtet werden und Selbstbetrachtung – diese Aspekte beschäftigen ihn. Doch das ganz große Thema Oppls sind Räume.

„Ich habe ein starkes Interesse für Räume, mit denen wir uns umgeben, die Räume, die wir uns schaffen. Und den Menschen darin.“ Er will wissen: Wie regt der Raum den Menschen an, welches Verhalten initiiert er? Das ist ihm auch bei der Installation im Leonberger Stadtpark wichtig. Der Künstler will erfahren, was der Raum mit den Menschen macht. Katja Rohloff vom Amt für Kultur und Sport betont in diesem Zusammenhang: „Die Installation darf sich weiterentwickeln.“

Im Stadtpark steht aber nicht nur dieses „halbfertige Haus“, sondern auch eine Kamera. Sie wird im Zeitrafferverfahren in bestimmten Intervallen Bilder aufnehmen. Dabei entsteht ein Film, der auch online gestellt werden wird. Besucher, die länger in Oppls „Haus“ bleiben, tauchen im Film blitzhaft auf. „Aber man muss keine Angst haben, keiner ist zu erkennen“, sagt Katja Rohloff.

Der Raum und die Kamera sind für Oppl „eine Versuchsanordnung“. Es sei ein Spiel. Hinter den zwei schützenden Wänden könne man sich zum einen verstecken. Andererseits: „Man weiß, dass man beobachtet wird. Und dadurch verhält man sich anders“, sagt der Künstler – das will er den Menschen bewusst machen, gerade im Hinblick auf virtuelle Räume. Er spricht aber auch über die Bedeutung einer Kamera für Menschen, die sich selbst gern darstellen. Die Ambivalenz, die da zusammenkommt, findet der geborene Tiroler spannend.

Die Installation wird auch über das Ende des Festivals am 18. Oktober hinaus im Leonberger Stadtpark aufgebaut bleiben.

Am Sonntag, 27. September, um 11.15 Uhr findet die erste Begehung mit dem Künstler statt. Eine Anmeldung unter Telefon 0 71 52 /9 90 14 01 ist erforderlich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.