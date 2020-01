Leonberg Wer will schon ein „Schweindl“ sein?

„World Cleanup Day“ auch in Weil der Stadt

Doch in der österreichischen Hauptstadt wird nicht nur mit hintersinnigen Appellen gearbeitet: Sogenannte Wastewatcher, also Müllsucher, sind mit großem Erfolg in der Stadt unterwegs, um Müllsündern Einhalt zu gebieten. Außerdem gibt es alljährlich eine große Frühjahrsputzaktion, an der sich alle gesellschaft­lichen Kräfte von Kindergärten, Schulen, Vereinen bis hin zu Firmen beteiligen.