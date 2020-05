Leonberg Wenn Pflegeheime zu Corona-Hotspots werden

Leonberg - Zwölf Menschen in Weil der Stadt, neun in Leonberg – so viele sind in den beiden Städten bislang an oder in Verbindung mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 gestorben. Und alle waren Bewohner von Pflegeheimen – dem Samariterstift Seestraße in Leonberg und dem Bürgerheim Weil der Stadt. Die Infektionen in den beiden Einrichtungen für Senioren, die aufgrund von Vorerkrankungen eine höheres Risiko haben, am Coronavirus zu sterben, haben die beiden Städte zu Corona-Hotspots im Kreis Böblingen gemacht.