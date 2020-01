Leonberg Wenn die Kirche den Karnevalisten gehört

Das Eingangsgebet wird in der Form eines Textes der Gattung Poetry Slam von Lisa Roth geschrieben und vorgetragen. Ein Vortrag, der nicht nur die jüngeren Kirchenbesucher anspricht.

Auch Fürbitten gibt es beim Gottesdienst zu hören. Sie werden von vielen Mitgliedern der Karnevalsgruppen von jung bis alt geschrieben und vorgetragen. „Das ist jedes Jahr sehr bunt und beeindruckend“, betont Pastoralreferent Jürgen Oettel. „Hier können die Karnevalisten ihr Herz ausschütten, Gott alles sagen, Seelsorge erleben, Gesegnetwerden erfahren und geistliche Feier durchleben.“

Die Fürbitten sind oft persönlich, häufig aber auch von allgemeiner Bedeutung: „Herr wir bitten, lasst uns alle eine tolle Faschingszeit erleben. Ohne Gewalt, Streit und Hass“. „Wir bitten dich Gott für alle Aktiven, die auf dem Weg ihres Lebens unterwegs sind. Behüte und bewahre uns. Lass uns gute Begleiter finden, die uns helfen, uns zur Seite stehen. Schenke uns Ausdauer und langen Atem, damit wir unseren Weg nicht aus den Augen verlieren. Schenke uns Orientierung, damit wir uns nicht verlaufen und gib uns Mut, Hoffnung und Gewissheit, dass man alles schaffen kann“. „Wir bitten dich lieber Gott, dass alle Menschen in Frieden leben“. Eine Fürbitte gab es für Mensch und Tier in Australien: „Lass das Feuer ausgehen“. Auch für die in einen schweren Verkehrsunfall verwickelte Narrenzunft Oberkochen wurde ein Gebet gesprochen.

„Mischung aus Tiefe und Heiterkeit“

„Für mich ist das besondere des Gottesdienstes die Mischung aus Tiefe und Heiterkeit“, unterstreicht Pfarrer Dennis Müller. „Die Musik ist bewusst modern, unterhaltsam, mit modernen Liedern, die Predigt in Reimform ist mit Pointen gespickt, die zum Lachen anregen, zugleich ist sie theologisch meist anspruchsvoll, politisch und gesellschaftskritisch“.

Mit 400 Besuchern ist die Michaelskirche bis auf den letzten Platz gefüllt. Viele Gäste müssen stehen. Kein Wunder, dass für das kommende Jahr an eine Videoübertragung ins benachbarte Gemeindehaus nachgedacht wird, so wie dies schon an Heiligabend praktiziert wurde.

Und auch nach dem Narrengottesdienst ist noch lange nicht Schluss. Närrisch, bunt, laut und fröhlich feiern die Löwen der Lewenbercher bei Maskenabstauben und Anwärtertaufe noch viele Stunden weiter.