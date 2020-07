Leonberg Wenn die Geräte vom Spielplatz verschwinden

Zumindest in dieser Sache hat der Baubürgermeister Klaus Brenner gute Nachrichten für die jungen Eltern: „Der Spielplatz wird noch in diesem Jahr gemacht.“ Die Gelder seien bereits im Haushalt eingestellt, es gebe eine grobe Planung. Noch im Herbst sollen neue Geräte aufgebaut werden. „Wir denken an einen Wasserspielplatz, da hier ein Wasseranschluss in der Nähe ist“, erklärt Brenner.

„Eine unendliche Geschichte“

Warum es aber so lange jetzt gedauert hat? Der Spielplatz war bereits in der aktuellen Spielplatzkonzeption für die Jahre 2018 bis 2020 enthalten. Darin war er schon für 2019 vorgesehen. „Wir hatten bereits eine Ausschreibung, aber das Ergebnis war zu teuer. Wir mussten die Ausschreibung dann zurücknehmen, aber es war bereits zu spät, um das für 2019 noch einmal zu machen“, erklärt der Baubürgermeister. Denn nicht nur beim Bau von Gebäuden steigen die Preise stetig. Auch die Kosten bei den Landschaftsgärtnern schnellen in die Höhe, sagt Klaus Brenner.

Der kleine Spielplatz im Höfinger Norden ist ein Paradebeispiel für die Probleme, die mit Spielplätzen verbunden sind. „Eine unendliche Geschichte“, nennt es Brenner. „Die Geräte halten zwischen zehn und 15 Jahre. Manchmal reicht es, einzelne Geräte oder Teile zu ersetzen. Wenn aber zu viel kaputt ist, dann lohnt sich eine Neukonzeption“, erklärt er. Doch die brauche Zeit.

Von den 42 öffentlichen Spielplätzen in Leonberg seien derzeit sechs komplett abgebaut, aber alle in der Planung für das kommende Jahr. Nur der in der Fontanestraße ist schon dieses Jahr drin. Darunter ist auch der in der Tiroler Straße. Dazu komme ein Spielplatz am Engelberg, der dem Kita-Neubau weichen musste.

Bei drei weiteren fehlen einzelne Geräte oder sind gesperrt, etwa das Trampolin im Stadtpark. Neben den öffentlichen Spielplätzen gibt es in Leonberg noch 13 auf Schulhöfen, 13 öffentlich zugängliche Bolzplätze, vier Stellen mit Basketballkörben, einen Skaterpark, außerdem noch Spielplätze an den Kindertagesstätten. Beschäftigt sind damit in der Stadtverwaltung drei Bereiche: das Tiefbauamt mit Bauhof, das Planungsamt sowie das Amt für Familie, Schule und Jugend. Um deren Arbeit besser zu koordinieren, wurde 2014 erstmals eine Spielplatzkonzeption für die Jahre 2015 bis 2017 aufgestellt. Pro Jahr standen ein großer sowie mehrere kleinere Anlagen auf dem Programm.

Einmal jährlich werden laut Stadtverwaltung alle Spielplätze von einem externen Experten auf Herz und Nieren geprüft. Dazu gibt es intern einmal im Quartal Begutachtungen. Zwei Spielplatzkontrolleure besuchen jeden Spielplatz mindestens einmal die Woche und sehen nicht nur nach dem Rechten, sondern räumen auch auf. Kleinere Reparaturen oder den Austausch von Geräten übernimmt der Bauhof. Neukonzeptionen werden aber an externe Büros vergeben. Dabei gebe es auch eine Beteiligung der Kinder und Jugendlichen, etwa in nahe gelegenen Kindertagesstätten oder Schulen.

Aus Höfingen will man Lehren ziehen

Aus der Verzögerung in Höfingen will man bei der Stadt Leonberg nun Lehren ziehen. Für die nächste Spielplatzkonzeption 2021 bis 2023, die möglichst noch vor der Sommerpause durch den Gemeinderat abgesegnet werden soll, will man das Prozedere umstellen. „Wir bekommen die Freigabe für den Haushalt oft spät, erst im März. Das ist manchmal schon zu spät, um einen Spielplatz auszuschreiben, damit er noch im gleichen Jahr umgesetzt wird“, erklärt der Baubürgermeister. Deshalb will man nun gleich alle Ausschreibungen bereits im Jahr vor dem geplanten Bau herausgeben.