Für den Verein Ambulanter Hospizdienst in Weil der Stadt sagt der Vorsitzende Eberhard Röhm: „Im Namen des gesamten Vereines danke ich sehr für Ihr großes Engagement und für Ihre Spende, die wir um so mehr achten, weil sie so besonders selbstlos in der aktuellen Lage zustande gekommen ist.“ Man habe gar nicht mit einer Zuwendung in diesem Jahr des Corona-Shutdowns gerechnet.

Sehr viele Ängste

Auch für die Weiler Hospizhelfer ist die Situation im Moment schwierig, weil sie so gut wie nicht in die Pflegeheime dürfen und auch die häusliche Sterbebegleitung nur eingeschränkt möglich ist.

„Es bestehen natürlich sehr viele Ängste, und wir sehen es trotz allem als unsere Pflicht an, uns anzubieten“, sagt Röhm. „Damit die Sterbenden fühlen können, dass jemand da ist, der zuhört, kleine Wünsche erfüllen kann, die Hand halten kann und vieles mehr.“