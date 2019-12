Leonberg/Weil der Stadt Einbrecher schlagen zu

Leonberg/Weil der Stadt - Das Leonberger Polizeirevier (Telefon 0 71 52 / 60 50) sucht Zeugen, die Hinweise zu zwei Einbrüchen am Wochenende in Gebersheim und Weil der Stadt machen können. Ein bislang unbekannter Täter ist zwischen Freitag, 5 Uhr, und Sonntag, 12 Uhr, in eine Doppelhaushälfte in der Straße „Am Schlauchengraben“ in Gebersheim eingebrochen. Dabei richtete er einen Schaden von circa 1500 Euro an. Der Täter verschaffte sich Zugang zum Haus und durchsuchte die Räume. Ob er dabei etwas gestohlen hat, ist derzeit noch nicht bekannt.