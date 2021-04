Leonberg/Weil der Stadt 33-Jähriger belästigt Unbekannte in S-Bahn

Leonberg/Weil der Stadt - Eine bislang unbekannte Frau ist am Donnerstag gegen 19.30 Uhr in einer S-Bahn zwischen Leonberg und Weil der Stadt von einem 33-jährigen Mann sexuell belästigt worden. Das berichtet die Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen beobachtete zunächst eine Reisende in der S-Bahn der Linie S6, wie der zu diesem Zeitpunkt noch unbekannte Mann während der Fahrt offenbar eine junge Frau bedrängte und sie mehrfach gegen ihren Willen an den Armen und der Hüfte berührt haben soll.