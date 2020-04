Leonberg - Auf dem Festplatz an der Steinstraße kann während des Samstagmarkts nicht mehr geparkt werden. Hintergrund sind die einzuhaltenden Abstände, die das Land in der Corona-Verordnung festlegt. Entsprechend großzügiger wird der Markt aufgebaut. Besucher können auf den Parkplatz am Hallenbad ausweichen.