Leonberg Warntag: Übung für den Katastrophenfall

Warum die wichtig ist? „Ziel ist es, dass Sie sich mit der Warnung in Notlagen auskennen und wissen, was nach einer Warnung zu tun ist“, teilt die Feuerwehr Renningen mit. Es ist also eine Probe für den Ernstfall. Mit dem hat man in der Rankbachstadt schon Erfahrung. Denn die jüngste Gefahrenlage im Kreis Böblingen war bei der Trinkwasserverunreinigung in diesem Juli. „Wenn Gefahr droht, sind frühzeitige Warnungen der Bevölkerung besonders wichtig. Voraussetzung dafür ist, dass die Bürgerinnen und Bürger mit dem Warnsystem vertraut sind“, erklärt dazu Carsten Sorg, der Kreisbrandmeister im Enzkreis.