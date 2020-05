Leonberg - Wenn das Leonberger Rathaus und die Ortschaftsverwaltungen von 4. Mai an wieder schrittweise öffnen, wird weiterhin mit Terminvergaben gearbeitet. Oberbürgermeister Martin Georg Cohn erklärt: „Es bedarf nun nicht mehr eines dringenden Anliegens. Wir bieten alle unsere Dienstleistungen und Services an, nur eben nach vorheriger Anmeldung.“ Und: „Über weitere Schritte hin zum Normalbetrieb werden wir während der kommenden Wochen entscheiden.“ Termine können beim jeweiligen Amt oder der Ortschaftsverwaltung vereinbart werden. Ansprechpartner, Formulare und Online-Dienste finden sich im Internet unter www.leonberg.de/Bürgerservice. Unter www.leonberg.de/Ansprechpersonen sind Mitarbeiter mit Kontaktdaten aufgeführt. Die Zeiten sind montags bis donnerstags, von 9 bis 16 Uhr und freitags von 9 bis 12 Uhr. Stadtwerke und Bauhof sind nach Terminvereinbarung geöffnet. Das Bürgerzentrum Stadtmitte und die Betriebsräume der Sozialstation bleiben zu. Das Rathaus kann nur über den hinteren Eingang am Parkplatz betreten werden.