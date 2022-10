Eine zwischen 60 und 70 Jahre alte Autofahrerin hat am Freitagnachmittag in Leonberg einen Unfall verursacht. Wie die Polizei berichtet, hatte die unbekannte Fahrerin eines silbernen VW Golf älteren Baujahrs in der Bahnhofstraße am rechten Fahrbahnrand in Richtung Mühlstraße geparkt. Gegen 16.30 Uhr fuhr sie unvermittelt los, ohne auf den Verkehr zu achten.