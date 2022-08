Leonberg Vereinsfest „111+1 Jahre Spvgg Warmbronn“

Sehr unterhaltsam, in erster Linie für die Zuschauer, waren die „Warmbronner 24-Minuten-Rennen“, bei denen Mannschaften aus den Vereinsabteilungen in einem Tret-Gokart-Rennen rund um den Rasenplatz gegeneinander antraten. Mit viel „Fan-Rückenwind“ starteten die Mannschaften U12 ins Rennen und die Kinder sowie deren Fangruppen hatten sichtlich Spaß. Die Erwachsenen taten sich etwas schwerer in den kleinen Gokarts, doch die Motivation war hoch und die Anfeuerungsrufe laut. Schließlich waren alle überrascht, dass in beiden Altersklassen ähnlich viele Meter innerhalb der vorgegebenen 24 Minuten erreicht wurden…