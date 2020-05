Es sei erfreulich, dass auch immer Eltern die Arbeiten in und um den Kindergarten unterstützen. „Es haben sich gleich Freiwillige gefunden, die in die Produktion eingestiegen sind.“ Die notwendigen Materialien hat der Elternbeirat an verteilt. Der Verkauf erfolgt als Haustürgeschäft. Eine Maske kostet sieben Euro.

Wer Interesse an den Masken hat, kann sich beim Elternbeirat unter der Rufnummer 0 71 52 / 2 56 98 melden.