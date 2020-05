Leonberg Unfallverursacher haut ab

Leonberg - Die Leonberger Polizei hat einen 30-Jährigen ermittelt, der am Montagabend im Bereich der Römerstraße und Neuköllner Straße einen Unfall verursacht hat. Gegen 19.05 Uhr wollte der Fahrer eines T-Roc von der Römerstraße in die Neuköllner Straße abbiegen. Weil er vermutlich zu schnell unterwegs und alkoholisiert war, fuhr er zunächst gegen einen Fahrbahnteiler, was seinem Wagen einen Platten am linken Vorderreifen bescherte. Danach stieß der Wagen gegen einen weiteren Fahrbahnteiler, hob leicht ab, fuhr über ein Gebüsch auf den Parkplatz eines Hotels und prallte gegen einen dort abgestellten Golf. Der Golf rutschte circa zwei Meter nach vorne.