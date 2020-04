Leonberg - Bei einer Unfallflucht am Dienstag in der Seestraße ist ein Schaden von rund 3000 Euro entstanden. Der Fahrer eines Paketdienstes hatte gegen 18 Uhr sein Fahrzeug entgegen der Fahrtrichtung am Straßenrand abgestellt und lieferte Pakete aus. Als er wenig später zu dem VW zurückkam, stellte er fest, dass sein Fahrzeug an der Front Schäden aufwies. Ein bislang unbekannter Fahrer hatte den Transporter wohl gestreift und sich anschließend aus dem Staub gemacht. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich beim Leonberger Polizeirevier, Telefon 0 71 52 / 60 50.