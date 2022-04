Ein nicht mehr fahrbereites Auto und ein Sachschaden in Höhe von rund 17 200 Euro – das ist die Bilanz eines Unfalls, der am Freitag auf der A 8 passiert ist. Laut der Polizei war ein 60 Jahre alter Lastwagenfahrer gegen 15 Uhr auf der A 8 von Karlsruhe in Richtung Stuttgart unterwegs. Kurz vor der Überleitung auf die A 81 Richtung Heilbronn musste er verkehrsbedingt abbremsen. Ein Opel-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf. Eine Daimler-Lenkerin bremste bis zum Stillstand ab. Dies erkannte ein Opel-Fahrer zu spät, er fuhr auf den Daimler auf. Verletzt wurde niemand.