Leonberg Und plötzlich blüht ein Diptam in Eltingen

Blüte trotz Trockenphase

Die anspruchsvolle Türkenbundlilie Foto: privat

Die Sensation: Blühender Diptam Foto: privat

Umso erstaunter war die Umweltgruppe, als bei Mäharbeiten im Naturdenkmal Teichelseen ein Exemplar dieser schönen Pflanze entdeckt wurde. „Jetzt hoffen wir natürlich, dass sich diese an diesem Standort nicht nur hält, sondern auch noch vermehrt.“ Der absolute botanische Höhepunkt dieses Jahres war aber am Eltinger Blick zu beobachten. „Auf dessen Hang entwickelte sich in diesem Jahr eine Pflanze, die in unserer Gegend eigentlich nicht zu finden ist, nämlich der Diptam“, kann es Michael Kast schier nicht fasen. Trotz der trockenen Phase in diesem Jahr kam er sogar zur Blüte. „Die ist so außerordentlich attraktiv, dass man es ihr gar nicht zutraut, dass sie zu unserer Flora gehört“, finden die Schlammbrüder.„Wie es zu dieser Ansiedlung kam, liegt für uns völlig im Dunkeln und gehört zu den vielen Geheimnissen, die unsere wundervolle Natur immer wieder bereithält“, kommt Michael Kast ins Schwärmen.