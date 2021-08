Leonberg/Bad Lobenstein - Wenn das kein Grund zum Feiern ist. Seit 30 Jahren besteht die Partnerschaft Leonbergs zu Bad Lobenstein. Vertreter der Leonberger Stadtverwaltung haben auf Einladung des Amtskollegen in Thüringen, Bürgermeister Thomas Weigelt (parteilos), am Wochenende das Marktfest in Bad Lobenstein besucht. Neben der Feier auf dem Marktplatz, bekam die Delegation eine Kostümführung durch die Altstadt. Außerdem stand ein Ausflug ans „Thüringer Meer“ auf dem Programm.