Der Mann packt seinem Opfer an die Brust

Wie die Polizei weiter berichtet, hatte die junge Frau ihr Auto am Ortsende von Warmbronn abgestellt und war zu Fuß in Richtung eines Reitstalls gegangen, als sie eine Person hinter sich bemerkte. Dieser Mann rief der Frau mehrfach „Hallo“ zu. Sie ignorierte ihn. Auf Höhe einer Wegkreuzung packte der Unbekannte die Frau am Handgelenk und fasste ihr über der Kleidung an die Brust.